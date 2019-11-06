Самбурская пошутила про голые фото, показав откровенное селфи в белье

Сложно не любить талантливых звёзд, а когда эти звёзды близки к народу, то сложно вдвойне. Не каждый согласится выполнить какое бы то ни было желание фаната, но Настасья Самбурская не из их числа.

Популярная 32-летняя актриса и певица недавно выложила провокационное фото в чёрном кружевном белье. Растрёпанные волосы добавляли образу пикантности, а ярко-красная помада — дерзости. Такой образ нечасто встречается в арсенале исполнительницы, поэтому фанаты слегка опешили, хоть и обрадовались.

Горячий снимок Настасья подписала так: "Вот когда нечем брать, начинаются сиськи, жопы, хоть как-то привлечь внимание к собственной персоне". Звезда добавила, что на поводу такой моды она не пойдёт, ведь она не живёт ради лайков. А позже в сториз актриса раскрыла, что таким образом выполнила просьбу 19-летней фанатки, которая недовольна своей грудью и попросила звезду поделиться фото и советом, как это поправить.

В комментариях поклонники отметили, что, конечно же, Настасья права, но если природа одарила фигурой, то грех её не показать.

Слишком жарко sanya_ff_

Не, ну это слишком хорошо😌🤩 frolovzaxar

Вы просто шикарная ❤️ rabota_insta07

Настасья Самбурская — популярная российская актриса театра и кино, наиболее известная по своей роли в сериале "Универ" и "Универ. Новая общага". Также теперь знаменитость занимается своей певческой карьерой, зазывая на концерты в своём инстаграме с 10,7 млн подписчиков.

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