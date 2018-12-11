Настя Ивлеева и Элджей обменялись необычными обручальными кольцами

Внимательные пользователи "Инстаграма" обратили внимание, что на правой руке Элджея и левой руке Ивлеевой появились одинаковые татуировки в виде обручальных колец.
Разумеется, поклонники сразу же заподозрили, что знаменитости намекают на скорую свадьбу. Тем более что незадолго до этого Настя выложила на своей странице романтичное фото с Элджеем.
Отметим, что сами влюблённые пока никак не комментируют слухи о свадьбе.
Настя Ивлеева об Элджее: У меня сейчас происходит лучший секс в жизни
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