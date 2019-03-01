Что стало причиной разрыва Ивлеевой и её первой любви? Спойлер: это не 15 см

Ивлеева быстро стала популярным инстаблогером, а потом покорила ТВ и "Ютуб". Но успехи девушка делала не только в рабочей сфере.

На такую девушку сложно не обратить внимание. Красивая и харизматичная, она с лёгкостью привлекает внимание мужчин. Так, в её сети попался, например, и известный хип-хоп-исполнитель Элджей, с которым она сейчас встречается. Но если слава пришла к ней уже во взрослом возрасте, то популярностью у парней она пользовалась со школы. Она всегда чувствовала себя комфортнее в компании мальчиков.

Как рассказал её бывший одноклассник Иван Зенченко изданию Starhit, Настя была "по-хорошему немного пацанкой". Она всегда держала себя строго и "отшивала" парней постарше, которые нередко оказывали ей знаки внимания. А вот ухаживания Ивана принимала — он был влюблён в Ивлееву в старших классах. Парень отметил их схожее чувство юмора и называл милым прозвищем — Ивлей.

У нас были непростые отношения. Никакого интима, но нравились друг другу. Так, интрижки Иван Зенченко

Но ничего не вышло. Иван рассказал, что они повздорили на выпускном. И хотя потом пара помирилась, в серьёзные отношения увлечение так и не переросло. Какое-то время они ещё поддерживали связь и даже поздравляли друг друга с днём рождения. Но бывший одноклассник посетовал, что два года назад девушка удалила его из списка контактов.