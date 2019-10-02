Ивлеева впервые рассказала, как прошла её свадьба с Элджеем

В начале сентября на улице фанатов одной из самых милых пар в российском шоу-бизнесе случился праздник: стало известно, что телеведущая и рэпер узаконили свои отношения.

Накануне Настя Ивлеева приняла участие в съёмках передачи "Вечерний Ургант", где и рассказала о своих проектах, а главное — о личной жизни. 28-летняя блогерша ответила на несколько вопросов, приоткрыв завесу тайны, что же там было со свадьбой. Как призналась сама Ивлеева, всё случилось очень спонтанно и "скромненько".

Например, предложение руки и сердца от Элджея оказалось немалым сюрпризом для телеведущей. В этот день, 8 марта, девушка уже отмечала свой день рождения, когда хип-хоп-исполнитель задал тот самый вопрос. Хоть на первом месте у Насти всегда была работа, блогерша согласилась стать женой.

Никакого застолья и пышных платьев на свадьбе не было. Пара просто внезапно решила расписаться, поэтому Настя на пороге загса появилась в спортивных штанах и кроссовках. После этого молодожёны потанцевали у машины и отправились домой спать. На торжественном событии присутствовали только родные пары, Настя и Элджей даже друзей пригласить не успели.

Это было не банальной историей с миллионом родственников и всей этой движухой свадебной. Мы не те люди, которые вокруг этого создают мероприятие, что-то такое важное, что все должны отмечать, пить, что-то говорить, орать "Горько!" Настя Ивлеева

Ивлеева вышла замуж за Элджея, взяв его необычную фамилию