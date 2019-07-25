Настя Каменских показала, с чего начинается её утро, выложив селфи в белье

32-летняя артистка совсем не спешит отказываться от откровенных фото после замужества. Наоборот, они стали появляться всё чаще и чаще на радость фанатам.

Украинская певица поделилась горячим утренним селфи у зеркала. Она позировала в ванной, держа в одной руке предмет, похожий на зубную щётку. При этом Настя не спешила надевать одежду, а решила снова похвастаться подтянутой фигурой, которую выгодно подчёркивал белый комплект.

Певица также решила поделиться с фанатами, как обычно проходит её день. Девушка рассказала, что она любит вставать пораньше, заниматься спортом и всё делать по расписанию. Что помогает ей быть активной и энергичной. Артистка поинтересовалась и у подписчиков, есть ли у них распорядок.

Часть фанатов принялась рассказывать о своих дневных обязанностях в ответ. Но многие почему-то стали намекать Насте, что ей пора включить в график детей. А кто-то даже в зубной щётке умудрился разглядеть тест на беременность.

Я думала, это тест на беременность в руке helenka_smoll

Так стоп!!! Мне одной кажется, что у неё в руках тест!😮 _yulia_2009

А детки скоро в график войдут? ostakosalex

Вот Потап удачно женился, а? appleinside.ru

Вы молодчина. И очень сексуальная вне зависимости от веса. Ну сейчас вы просто идеальны barinowa125

Напомним, что Настя Каменских и Потап поженились в Киеве 23 мая. Паре, которую связывало долгое сотрудничество, приходилось скрывать свои отношения, пишет ТСН. Теперь влюблённые выкладывают нежные совместные фото и вовсю наслаждаются супружеской жизнью.

Каменских поделилась откровенным фото из постели, которое тайком сделал Потап