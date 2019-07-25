Настя Каменских показала, с чего начинается её утро, выложив селфи в белье

Украинская певица поделилась горячим утренним селфи у зеркала. Она позировала в ванной, держа в одной руке предмет, похожий на зубную щётку. При этом Настя не спешила надевать одежду, а решила снова похвастаться подтянутой фигурой, которую выгодно подчёркивал белый комплект.
Певица также решила поделиться с фанатами, как обычно проходит её день. Девушка рассказала, что она любит вставать пораньше, заниматься спортом и всё делать по расписанию. Что помогает ей быть активной и энергичной. Артистка поинтересовалась и у подписчиков, есть ли у них распорядок.
Часть фанатов принялась рассказывать о своих дневных обязанностях в ответ. Но многие почему-то стали намекать Насте, что ей пора включить в график детей. А кто-то даже в зубной щётке умудрился разглядеть тест на беременность.
Я думала, это тест на беременность в руке
helenka_smoll
Так стоп!!! Мне одной кажется, что у неё в руках тест!😮
_yulia_2009
А детки скоро в график войдут?
ostakosalex
Вот Потап удачно женился, а?
appleinside.ru
Вы молодчина. И очень сексуальная вне зависимости от веса. Ну сейчас вы просто идеальны
barinowa125
Напомним, что Настя Каменских и Потап поженились в Киеве 23 мая. Паре, которую связывало долгое сотрудничество, приходилось скрывать свои отношения, пишет ТСН. Теперь влюблённые выкладывают нежные совместные фото и вовсю наслаждаются супружеской жизнью.
Каменских поделилась откровенным фото из постели, которое тайком сделал Потап