Каменских снялась в нижнем белье, чтобы показать, как кружево украшает девушку

Популярная 32-летняя украинская певица в очередной раз продемонстрировала фанатам, что ей есть чем гордиться помимо выдающихся вокальных данных.

На днях Настя поделилась с подписчиками в "Инстаграме" не одним горячим фото, а представила целую фотосессию. На снимках девушка позировала в чёрном кружевном белье, изгибаясь и демонстрируя себя с разных сторон. Яркий макияж и стильная укладка дополняли образ и поддавали огня.

Под одним из фото певица выразила подруге сердечную благодарность за "самое потрясающее и сексуальное бельё в мире". Фанаты не смогли пройти спокойно мимо такого пира и бросились в комментариях восхвалять кумира.

Уууххх🔥 mova_luba

Какая красотка🔥 yulichka_yuliya_

Невероятная вы😻 lana_antimonova

Однако главную новость дуэт Насти и Потапа принёс весной этого года, наконец-то объявив о свадьбе. Фанаты давно подозревали пару в отношениях, но молодые люди упорно отрицали все намёки на это. И вот 23 мая состоялось торжество, а затем супруги вместе с друзьями укатили в свадебное путешествие.

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