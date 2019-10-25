Каменских устроила горячие танцы на пляже, покрутившись в бикини перед камерой

Сегодня Настя Каменских опубликовала в "Инстаграме" видео, которое поклонники ещё не скоро забудут. На нём певица, попивая из кокоса, покачивала бёдрами под еле слышный бит. Настя соблазнительно станцевала и послала поцелуй в камеру — всё для преданных фанатов.
Под видео певица анонсировала, что её новая песня и клип Elefante скоро будут доступны на всех музыкальных платформах. В композиции будут использоваться латиноамериканские биты. Именно поэтому Настя исполнила такой танец в Мексике и с характерными для латины движениями.
Но была и ещё одна причина такой услады для глаз поклонников. В последнее время ходили слухи о беременности певицы. А на опубликованном видео Настя без стеснения показала пышные бёдра и грудь, но никак не выпирающий живот. Фанаты оценили такой поступок ну и, конечно же, фигуру певицы.
Настюша, ты, как всегда, на высоте❤️ Просто вах!
3451_.s_lad_.kaya
Всем тем, кому там беременность на каждой фотке мерещится 😈
alina_fulei
Насть, ты офигенная!
escobaro911
Каменских преодолела комплексы по поводу внешности, показав своё тело в бикини