Каменских устроила горячие танцы на пляже, покрутившись в бикини перед камерой

Ничего удивительного, когда знаменитости делятся фото и видео с отдыха, позируя в купальниках на фоне моря и пальм. Но популярная 32-летняя певица не часто балует поклонников откровенными снимками, хотя в этой ситуации всё было сделано со смыслом.

Сегодня Настя Каменских опубликовала в "Инстаграме" видео, которое поклонники ещё не скоро забудут. На нём певица, попивая из кокоса, покачивала бёдрами под еле слышный бит. Настя соблазнительно станцевала и послала поцелуй в камеру — всё для преданных фанатов.

Под видео певица анонсировала, что её новая песня и клип Elefante скоро будут доступны на всех музыкальных платформах. В композиции будут использоваться латиноамериканские биты. Именно поэтому Настя исполнила такой танец в Мексике и с характерными для латины движениями.

Но была и ещё одна причина такой услады для глаз поклонников. В последнее время ходили слухи о беременности певицы. А на опубликованном видео Настя без стеснения показала пышные бёдра и грудь, но никак не выпирающий живот. Фанаты оценили такой поступок ну и, конечно же, фигуру певицы.

Настюша, ты, как всегда, на высоте❤️ Просто вах! 3451_.s_lad_.kaya

Всем тем, кому там беременность на каждой фотке мерещится 😈 alina_fulei

Насть, ты офигенная! escobaro911

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