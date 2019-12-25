Каменских загипнотизировала фанатов, сняв с правильного ракурса свои приседания

32-летняя певица показала, как добивается заветных форм, занимаясь под собственный трек.

Настя Каменских выложила видео своей тренировки, где приседает со штангой в зале. Она отметила, что старается заниматься, несмотря на сильную занятость в этом месяце. По мнению девушки, это должно привести к желанной "попе, как у Ким". Артистка даже выпустила трек с одноимённым названием, имея в виду формы Ким Кардашьян.

При этом Каменских указала, что стоит стремиться к собственному идеалу, а не идти на поводу у мировых стандартов. И поинтересовалась у подписчиков, как часто занимаются они.

Ощущать себя в своём идеальном теле очень важно. Именно идеальном для себя, а не для мировых стандартов. Спорт приносит колоссальную радость и прилив энергии. Несмотря на плотный декабрьский график, я стараюсь найти время на тренировки <...> Настя Каменских

Однако ролик вызвал неоднозначную реакцию. Среди комплиментов и ответов на вопрос Насти попадались комментарии о том, что она тренируется не совсем так. По мнению подписчиков, чтобы добиться форм, как у Кардашьян, нужно глубже приседать и брать вес больше.

У Ким попа — силикончик, а у Насти натуральная. Вес для приседа, конечно, детский. Для тонуса хватит, для набора массы маловато irinakizyma

Ну с таким весом попы, как у Ким, не получится ir_zapisochnaya

У Насти попа лучше, чем у Ким pionxmulti

Настя Каменских снялась обнажённой, забыв, что рядом стоит зеркало