Дочь олигарха Кудряшкина заплатит 2 млн рублей за разгром арендованного дома

Съёмки клипа "Без прелюдий" новоиспечённой подружки Бузовой Насти Кудри обойдутся её отцу дороже обычного. На этот раз помимо стандартных затрат на производство видео металлургический король Игорь Кудряшкин заплатит за утехи любимого чада, которое вместе с актёрами массовки разгромило арендованный дом. В загородном коттедже на протяжении нескольких часов снимали сцену с вечеринкой, во время которой и пострадало чужое имущество. Как сообщает Super, компания так вошла в раж, что в итоге певице предъявили счёт на два миллиона рублей — сломаны шкафы, диваны, кровать и столы. Разбиты окна, несколько ваз, а также испорчен газон.