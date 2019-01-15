Хвостом взмахнула. Хроника "подвигов" скандальной Насти Рыбки

Сегодня закончилась долгая история модели Насти Рыбки, которая два года активно мелькала в российской и зарубежной прессе. Ей и секс-тренеру Алексу Лесли дали условный срок в Таиланде. Простая девушка из провинциального городка в Белоруссии превратилась в скандальную звезду и почти что стала объектом международной политики.

Что она за "рыбка"? Настя Рыбка — Анастасия Вашухевич из Бобруйска. 29 лет. Дважды замужем. Есть сын-подросток. До 2017-го это никого не интересовало. Кадр видео Твоя Совесть Начало "звёздной" карьеры В 2016-м она переезжает в Москву, где становится Рыбкой. В 2017-м — первый скандал в СМИ, секс на набережной Тараса Шевченко. Фото © Instagram/nastya_rybka.ru Хайп как метод раскрутки Настя и подруги выходят на голую акцию к Посольству США. И выступают в поддержку Харви Вайнштейна, обвинённого в домогательствах. Фото © Instagram/nastya_rybka.ru Рыбка вплывает в политику 26 сентября 2017 года девушки в откровенных нарядах объявили секс-охоту на Алексея Навального и провели у его офиса пикет. Фото © Instagram/nastya_rybka.ru Навальный присылает Рыбке "ответочку" В феврале 2018 года Навальный публикует расследование, где Рыбка становится героиней. Её показывают на яхте Олега Дерипаски. Кадр видео Илья Макрин Настя Рыбка всеми силами раздувает скандал Рыбка заявляет, что готова обвинить Дерипаску в изнасиловании и сделать это в эфире ток-шоу, если бизнесмен на ней не женится. Фото © Instagram/nastya_rybka.ru Рыбка даёт задний ход Юристы Дерипаски заявляют, что все утверждения Рыбки — ложь. И Рыбка тут же объясняет, что она просто глупо пошутила. Фото © Instagram/nastya_rybka.ru Олег Дерипаска подаёт в суд Адвокаты обвиняют Настю Рыбку и её секс-тренера Алекса Лесли в публикации фотографий из личной жизни олигарха. Кадр видео Твоя Совесть Настя Рыбка объявляет кастинг адвокатов и вовремя Рыбка находится в Таиланде — она уже раскрутила аккаунты в соцсетях: там она ищет себе юриста. Но внезапно попадает в тюрьму. Фото © Instagram/nastya_rybka.ru Секс-скандал на секс-тренинге Полиция Таиланда врывается на секс-тренинг. Настю Рыбку и Алекса Лесли арестовывают в числе 10 россиян. Их обвиняют в проституции. Фото © L!FE Олег Дерипаска получает миллион Пока Рыбка и Лесли сидят в тюрьме, адвокаты Дерипаски через суд взыскивают с них по 500 тыс. рублей за разглашение частной жизни. Фото © Instagram/nastya_rybka.ru Рыбка хочет в Соединённые Штаты Америки Весной 2018 года Рыбка заявляет, что выменяет некий компромат на российскую элиту на политубежище в США. Но к лету передумывает. Фото © Instagram/nastya_rybka.ru Всё заканчивается через год Почти 12 месяцев Рыбка и Лесли просидели в таиландской тюрьме. Скандал успевает утихнуть. Парочку приговаривают к условному сроку. Фото © AP Photo/Gemunu Amarasinghe