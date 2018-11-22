Звезда "Игры престолов" Натали Дормер бросила жениха, с которым была 11 лет

Влюблённые работали над созданием фильма "В темноте", а к его выходу их отношения уже прекратились.

Натали Дормер, известная по роли Маргери Тирелл в сериале "Игра престолов", рассталась со своим женихом — режиссёром и писателем Энтони Бирном — после 11 лет отношений. Причиной разрыва стала их совместная работа над фильмом "В темноте", где главную роль слепой пианистки сыграла сама Натали, а её соседки — Эмили Ратаковски, сообщает Mirror.

Сначала ходили только слухи, что процесс создания фильма убивает отношения Энтони и Натали, но к моменту его выхода пара рассталась.

У нас не было офиса или чего-то наподобие, мы писали у себя в доме, и тогда всё началось. Мы спорили из-за важных вещей, и каждый шёл до конца. Легко сказать "О, не волнуйся, всё будет хорошо", но в итоге ссоры росли как снежный ком Энтони Бирн

Актриса подтвердила разрыв, подчеркнув, что по-прежнему уважает и ценит талант Энтони как режиссёра.

Энтони и Натали познакомились во время съёмок телесериала "Тюдоры" в 2007 году. И тогда актриса жаловалась, что с трудом понимает ирландский акцент Бирна. В 2011 году пара обручилась, но так и не решилась назначить дату свадьбы.