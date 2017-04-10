Певицу Натали и её новорождённого сына выписали из роддома — фото

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Певицу Натали и её новорождённого сына выписали из роддома — фото

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Муж 43-летней певицы Натали Александр Рудин забрал супругу и новорождённого сына из роддома. Малыша и его маму выписали на третий день после родов. Третий ребёнок в семье певицы и её мужа появился на свет 7 апреля весом в 3500 граммов и ростом в 51 сантиметр. Певица родила малыша самостоятельно, без применения кесарева сечения.

Семейный союз певицы Натали и её мужа Александра можно назвать одним из самих крепких и счастливых в российском шоу-бизнесе. В браке они уже 25 лет, имеют двоих детей. Старшему сыну пары Арсению — 15 лет, а младшему Анатолию — шесть.

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<p>Фото: архив пресс-службы.</p>

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