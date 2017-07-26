Новый скандал с Натальей Бантеевой: экстрасенса обвиняют в краже

Триумфатор "Битвы экстрасенсов", одна из самых ярких участниц проекта Наталья Бантеева снова замешана в скандале. На этот раз ведунью обвиняют в краже интеллектуальной собственности — рисунков для карт Таро. Израильский художник Саша Ласковски заявил, что экстрасенс незаконно присвоила себе работы, которые он создавал на протяжении восьми лет. Снимки карт, датируемые 2015 годом, действительно можно увидеть в социальных сетях израильтянина. Однако при издании своей колоды наличие автора Бантееву не смутило. В разговоре с Super бывший сотрудник центра ведуньи рассказал, что ещё год назад Бантеева уверяла его в том, что художник давно мёртв и авторские права она не нарушит.

— В своё время я сильно отговаривал её от этой затеи, но она убеждала, что художник умер и это изготовили для неё, — поделился бывший коллега Бантеевой. — Ещё год назад она не останавливалась и хотела их выпускать, в итоге у неё это получилось. Я держал эту колоду в руках, сканировал её, но мы это хотели использовать в личных целях. Она была инициатором этой истории, её очень долго окучивало издательство, чтобы она хотя бы что-то выпускала. Видимо, она и согласилась. Непонятно, почему издательство взялось за это без авторских прав. Насколько мне известно, Наталья не стала ничего менять, добавила немного красок, и всё.

В свою очередь Саша Ласковски заявил, что готов решать проблему юридическим путём.

— В маленькой брошюре, которая идёт в комплекте с картами, Наталья придумала позорную историю совместного творческого процесса с анонимным художником из Израиля, упоминая галлюциногенные грибы и чувственные медитации. В реальной жизни она просто приобрела мои карты на улицах Тель-Авива, вероятнее всего, года три назад. И говорить не стоит о том, что описание каждой карты отличается крайней пошлостью. Юридическое сражение в данном случае неизбежно.