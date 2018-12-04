Наталья Водянова сбила с толку поклонников, выложив странное фото без ног

На своей странице в "Инстаграме" российская супермодель Наталья Водянова поделилась фотографией, которая быстро стала вирусной на Западе. Секрет популярности снимка в оптическом эффекте, из-за которого у знаменитости исчезли ноги.

На фотографии девушка позирует перед двустворчатым зеркалом, которое сыграло с ней злую шутку: ноги девушки словно растворились в пространстве.

В комментариях к снимку пользователи задавали модели один и тот же вопрос: "Где ноги?"

Магическое фото! Где ваши ноги? jean.marc.cresson

Фото под названием "Сломай свой мозг". Ног не вижу, хоть убей lipkina.o

Понятно, почему это фото стало вирусным. Я не вижу её ног. Возможно, это фотошоп? shh__reyash

Впрочем, у Натальи нашлись и защитники. Они призвали других комментаторов отстать от ног девушки и отметили, что сама она наверняка заметила необычный оптический эффект.