Наталья Водянова сбила с толку поклонников, выложив странное фото без ног

На фотографии девушка позирует перед двустворчатым зеркалом, которое сыграло с ней злую шутку: ноги девушки словно растворились в пространстве.
В комментариях к снимку пользователи задавали модели один и тот же вопрос: "Где ноги?"
Магическое фото! Где ваши ноги?
jean.marc.cresson
Фото под названием "Сломай свой мозг". Ног не вижу, хоть убей
lipkina.o
Понятно, почему это фото стало вирусным. Я не вижу её ног. Возможно, это фотошоп?
shh__reyash
Впрочем, у Натальи нашлись и защитники. Они призвали других комментаторов отстать от ног девушки и отметили, что сама она наверняка заметила необычный оптический эффект.
Где ноги, где ноги, заладили. Постебаться что ли нельзя человеку? Понятно, что в фото есть дисгармония из-за отсутствия ног или иллюзии их отсутствия. Я думаю, что это задумка и баловство, которое присуще всем женщинам
anzhelikaantipina
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