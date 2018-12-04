Наталья Водянова сбила с толку поклонников, выложив странное фото без ног

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Наталья Водянова сбила с толку поклонников, выложив странное фото без ног

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На своей странице в "Инстаграме" российская супермодель Наталья Водянова поделилась фотографией, которая быстро стала вирусной на Западе. Секрет популярности снимка в оптическом эффекте, из-за которого у знаменитости исчезли ноги.

На фотографии девушка позирует перед двустворчатым зеркалом, которое сыграло с ней злую шутку: ноги девушки словно растворились в пространстве.

<p>Фото © instagram/natasupernova</p>

В комментариях к снимку пользователи задавали модели один и тот же вопрос: "Где ноги?"

Магическое фото! Где ваши ноги?

jean.marc.cresson

Фото под названием "Сломай свой мозг". Ног не вижу, хоть убей

lipkina.o

Понятно, почему это фото стало вирусным. Я не вижу её ног. Возможно, это фотошоп?

shh__reyash

<p>Фото © instagram/natasupernova</p>

Впрочем, у Натальи нашлись и защитники. Они призвали других комментаторов отстать от ног девушки и отметили, что сама она наверняка заметила необычный оптический эффект.

Где ноги, где ноги, заладили. Постебаться что ли нельзя человеку? Понятно, что в фото есть дисгармония из-за отсутствия ног или иллюзии их отсутствия. Я думаю, что это задумка и баловство, которое присуще всем женщинам

anzhelikaantipina

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