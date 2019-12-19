Водянова раскрыла обман Рудковской, выложив то же фото, но без ретуши

44-летняя Яна Рудковская выложила в "Инстаграме" несколько снимков с благотворительного вечера. На одном из них супруга Евгения Плющенко позировала вместе с моделью Натальей Водяновой. Обе предстали в роскошных платьях и улыбались в камеру.
Однако идеальный снимок удостоился не только похвалы — Рудковскую уличили в фотошопе. Дело в том, что Наталья Водянова выложила у себя такой же снимок. И на нём у ведущей рука выглядит полнее, а кожа — темнее. Подписчики не смогли пройти мимо обмана, о чём высказались в комментариях. Некоторые юзеры вдобавок отметили, что Яна отретушировала не только руку, но также шею и лицо.
Это же самое фото с вами выставила и Наталья Водянова. Только там оно такое, как есть. Рука у вас там далеко не такая точёная. Зачем вы фотошопите так? Принимайте свои недостатки и возраст с гордостью
Outofthefield
Ошеломлённая разница. И правда, зачем так себя компрометировать?
Irusik79
Здесь не только рука, но складки на шее и лицо "отредактировано". Причём я такой человек, который не всматривается, но здесь уж прямо очень явно
Outofthefield
Но ведущая не спешит удалять снимок. В подписи она указала, что ей вместе с Натальей и друзьями удалось собрать большую сумму для фонда помощи детям "Обнажённые сердца", который основала Водянова. И понадеялась, что Baby Love Ball станет ежегодным.
<...> В очередной раз не на словах, а на делах собрали 685 тыс. евро в пользу благотворительного фонда. <...> Мы не молчим! Мы показываем, что нам небезразлична судьба семей и детей с особенностями развития!
Яна Рудковская