Королёва вслед за Лободой выложила фото, где стоит на руках, сняв с себя всё

Среди звёзд в соцсетях разгорелись нешуточные страсти — Лобода поскандалила с инста-блогершей из-за обнажённой фотографии. И градус накала поспешила снизить Наташа Королёва, поделившись ради этого своим голым снимком.

Ранее украинская певица Светлана Лобода выложила в "Инстаграме" без указания авторства голое фото, где девушка занимается йогой у воды. На нём, как выяснилось позже, предстала не она сама, а популярная инста-блогерша nude_yogagirl. Разразился скандал, в рамках которого последняя грубо ответила певице. Лобода удалила снимок, но, по словам блогерши, удаляет её комментарии.

Миротворцем в этой ситуации решила выступить Наташа Королёва. Певица тоже опубликовала голый снимок, на котором попыталась повторить позу блогерши. Только 46-летняя артистка стояла на ладонях и не так умело "сплела" ноги.

К снимку певица добавила позитивную подпись. Она попросила обе стороны прекратить ссору и назвала обеих участниц скандала богинями. Королёва предусмотрительно закрыла к посту комментарии, отметив, что и так знает, что она прекрасна.

Сегодня утром меня так впечатлил пост Светы @lobodaofficial! В свои "ягодные" 46 я психанула, вспомнила своё цирковое прошлое, а тут — ШКаНДаЛь! Деффчонки, не ссорьтесь! @lobodaofficial, @nude_yogagirl, вы богини! Вы прекрасны! И мир прекрасен! Наташа Королёва

Исполнительница "Маленькой страны" и экс-супруга Игоря Николаева сейчас счастлива во втором браке — с Сергеем Глушко. Артистка ведёт популярный инстаграм, где у неё 1,1 млн подписчиков.