Королёва призналась, что потеряла ребёнка из-за домашних фото 18+, слитых в Сеть

У 46-летней артистки и её супруга Сергея Глушко вырос красавец-сын, в котором они не чают души. Однако у пары могло быть два ребёнка, но обстоятельства сложились печально.

Певица стала гостьей ютуб-шоу "Эмпатия Манучи", где рассказала об очень болезненном событии в своей жизни. Она и её супруг Сергей потеряли второго ребёнка. Причиной тому послужил скандал, разгоревшийся из-за голых фото четы. По словам Королёвой, в 2015-м у Сергея кто-то украл телефон. Там были интимные снимки, которые пара делала исключительно для себя. Затем артистов стали шантажировать, запросив 100 тыс. долларов. Ситуацию Наталья переживала довольно трудно.

Бомбануло по здоровью. Для меня это был безумный стресс. Я к такому была не готова и никому не пожелаю. Я обращалась к психотерапевтам, лежала с капельницей Наташа Королёва

Тогда пара отказалась платить мошенникам, и те решили продать снимки одному из изданий. После чего Королёва и Глушко обратились в суд. Но спустя три года неприятную ситуацию стали обсуждать снова, многие обрушились на пару с критикой.

Через три года поднимается новая волна: Королёва — развратница, лишить её звания заслуженной артистки. Я просто офигела Наташа Королёва

Но был один серьёзный нюанс: в тот момент певица находилась в положении. Они с Сергеем много лет мечтали о втором ребёнке и были очень счастливы, узнав о грядущем пополнении. Но здоровье Натальи снова пошатнулось, и артистка потеряла долгожданного малыша.

И вот меня смотрит врач. По его взгляду я вижу, что-то произошло. В этот момент жить уже не хотелось. Было три месяца <...> И тот нерождённый ребёнок — на совести тех людей, которые это заварили Наташа Королёва

Лолита назвала бывшего мужа малолеткой для одноразового удовольствия