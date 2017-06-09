Источником ксенона на Земле могли стать кометы

Исследовательская группа пришла к выводу, что ксенон мог появиться на планете после столкновения с кометой.

Проанализировав состав ксенона в газовой оболочке кометы Чурюмова — Герасименко, учёные пришли к выводу, что изотопный состав газа имеет схожую структуру с тем, что есть на Земле.

Анализ газового состава позволяет предположить, что источником около 22% ксенона на Земле могли стать кометы. Данные исследований учёные получили после обработки информации, полученной с исследовательского модуля "Розетта".

"Розетта" — автоматическая межпланетная станция, разработанная Европейским космическим агентством в сотрудничестве с NASA, которая предназначена для исследования комет.