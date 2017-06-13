Искусственный язык отличает настоящий виски от поддельного

Учёные создали и испытали уникальный метод определения подлинности крепкого алкоголя.

Искусственные тестеры, созданные группой учёных из Гейдельбергского университета, оказались способны не только отделять контрафактный виски от напитка оригинального производства, но и различать сорта крепкого алкогольного напитка.

Химики использовали две "версии" искусственного языка для наиболее точных результатов исследований. Для первого выбрали смесь 22 флуоресцентных красителей, "собранных" на основе полиариленэтинилена.

Вторую версию построили с использованием биологического подхода. Основой для второй версии тестера стал зелёный флуоресцентный белок. Тестовые исследования показали, что искусственно сформированный "язык" с высокой точностью выясняет происхождение и качество напитков. Из 120 образцов напитка лишь четыре были "опознаны" неправильно.

Этот метод химики планируют применить в исследованиях качества спиртных напитков на производстве.