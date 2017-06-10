Человек, построивший МКС

На восьмидесятом году жизни скончался Анатолий Киселёв, бывший гендиректор Центра Хруничева. Под его руководством были созданы модули "Заря" и "Звезда", ставшие важнейшим вкладом России в Международную космическую станцию.

Анатолий Киселёв руководил Центром Хруничева более четверти века — с 1975 года по 2001 год — в том числе и в самые сложные с экономической точки зрения девяностые годы.

На счету Киселёва множество космических проектов, именно при нём были созданы первые модули Международной космической станции (МКС) — "Заря" и "Звезда", он участвовал в разработке и запуске первой и единственной в СССР сверхтяжёлой ракеты "Энергия" с многоразовым космическим кораблём "Буран". При нём же началась и разработка современной ракеты-носителя "Ангара".

С восемнадцати лет и до конца своей жизни Анатолий Киселёв проработал в одном месте — на заводе № 23 (Заводе имени Хруничева). Он закончил ПТУ при этом заводе и пошёл работать электромонтажником, ещё не зная, что это на всю жизнь. Уже работая на Хруничева, был отправлен получать высшее образование на вечернем отделении Московского авиационного технологического института (МАТИ).

Затем работал инженером и доработал до заместителя директора предприятия в 1968 году. В 1975 году тридцатисемилетний Анатолий Киселёв становится директором Научно-производственного центра имени Хруничева.

Время "Энергии"

Начиная с 1972 года главным космическим проектом Советского Союза становится создание сверхтяжёлой ракеты "Энергия", начатое сразу после провала программы первой советской сверхтяжёлой ракеты Н-1 и окончания периода "лунной гонки". Перед советскими конструкторами и инженерами стояла двойная задача. С одной стороны, от них требовали создать советскую сверхтяжёлую ракету, с другой стороны — построить свой аналог многоразового космического корабля — после того как американцы приняли решение о создании космической системы Space Shuttle.

Формально главенство в этой работе принадлежит ОКБ "Энергия", однако стоит понимать, что создание сверхтяжёлой ракеты стало работой практически всей космической отрасли страны. Над созданием "Энергии" и "Бурана" работало более миллиона человек. 1206 предприятий и организаций почти ста различных министерств и ведомств были задействованы в создании многоразовой космической системы. Завод имени Хруничева активно участвовал в этом проекте.

В 1990 году за заслуги в создании и проведении испытаний многоразовой ракетно-космической системы "Энергия — Буран" Анатолий Киселёв получил звание Героя Социалистического Труда, орден Ленина и медаль "Серп и Молот".

Российский вклад

С 1995 года Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева (к тому времени его объединили с Конструкторским бюро "Салют") начал совместную работу с американской корпорацией Lockheed Martin в проекте International Launch Services (ILS). Это и есть та самая Международная космическая станция, и по сей день являющаяся одним из важнейших космических проектов в истории человечества.

За три года ГКНПЦ имени Хруничева смог построить первый элемент Международной космической станции — блок "Заря". Он был выведен в космос 20 ноября 1998 года на ракете-носителе "Протон-К" с космодрома Байконур. Именно с этого модуля началась история станции. До лета двухтысячного года "Заря" выполняла функции энергоснабжения станции, а также управления ориентацией и поддержания температурного режима. После стыковки с модулем "Звезда" 26 июля 2000 года большинство этих функций были переданы с "Зари" на новый компонент станции. Сейчас блок используется как площадка для экспериментов и склад топлива.

Третьим модулем космической станции после американского Unity стала "Звезда". До сих пор это главный российский вклад в создание МКС. "Звезда" на ранних этапах строительства МКС выполняла функции жизнеобеспечения на всех модулях, контроля высоты над Землёй, энергоснабжения станции, вычислительного центра, центра связи, основного порта для грузовых кораблей "Прогресс".

До сих пор "Звезда" — это основная часть российского сегмента МКС.

Перечислять проекты, к созданию которых приложил руку Анатолий Киселёв, можно долго. Кроме "Энергии" и модулей для МКС это стратегическая межконтинентальная ракета "Стилет", ракеты "Протон", космическая орбитальная станция "Салют", орбитальная станция второго поколения "Алмаз", служебный модуль российского сегмента МКС "Звезда", ракетный комплекс "Рокот" с разгонным блоком "Бриз-КМ".

При Анатолии Киселёве в 1995 году была начата работа над ракетой-носителем "Ангара". На неё и сегодня делает ставку российская космическая отрасль. Но, наверное, главной его заслугой нужно считать прохождение Центром Хруничева тяжёлых девяностых годов в полном составе и без потерь. Без этого человека очень многие российские космические проекты сложились бы совсем по-другому.