Россия и Казахстан ускорят создание ракеты "Союз-5"

Мы рассчитываем, что уже в 2022 году, когда ещё будет действовать программа МКС, мы выйдем на возможность пусков новой высококонкурентной ракеты, нового пилотируемого транспортного корабля к МКС, а дальше — к иным пилотируемым программам, которые также будут теперь находиться в поле зрения властей Казахстана