Россия и Казахстан ускорят создание ракеты "Союз-5"

О планах по развитию космической программы сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. По словам вице-премьера, у сторон сложилось понимание сроков, объёмов и графика работ.
Мы рассчитываем, что уже в 2022 году, когда ещё будет действовать программа МКС, мы выйдем на возможность пусков новой высококонкурентной ракеты, нового пилотируемого транспортного корабля к МКС, а дальше — к иным пилотируемым программам, которые также будут теперь находиться в поле зрения властей Казахстана
Дмитрий Рогозин
Вице-премьер отметил также, что комплекс "Байтерек" будет модернизирован для запуска ракет "Зенит".
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