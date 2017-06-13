У Юпитера обнаружена 69-я "Луна"

Последние наблюдения подтвердили статус Юпитера как планеты-рекордсмена с наибольшим количеством естественных спутников.

До недавнего времени гигант Солнечной системы обладал всего 67 спутниками. Однако свежие снимки планеты и наблюдения учёных заставили подтвердить давнюю догадку: количество естественных спутников Юпитера растёт. Сейчас их уже 69.

Спутники, большинство из которых вращаются по собственным орбитам, притягиваются сильным гравитационным полем. Основная часть таких спутников имеет большую массу и размеры — от 20 до 60 километров в диаметре, в то время как некоторые больше похожи на астероиды — не более 1–2 километров в диаметре.