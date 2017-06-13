Вапорайзеры оказались значительно токсичнее обычных сигарет

Учёные сообщили о тяжёлых последствиях употребления никотиносодержащих вапорайзеров.

Учёные-химики из США и Ирландии разработали микрожидкостный датчик, позволяющий измерить степень токсичности различных материалов.

Исследования с помощью микрожидкостных датчиков подтвердили давние опасения учёных: разработка вапорайзеров не снижает количество курильщиков, а компоненты электронных сигарет способствуют развитию тяжёлых онкологических и наследственных заболеваний.

Датчики протестировали на 100 "затяжках" обычных сигарет и таком же количестве электронных. Токсичнее электронных сигарет оказались только сигареты без фильтра — содержание вредных веществ превысило показатели электронных сигарет в 1,8 раза. Однако конечным результатом исследования, опубликованного в ACS Sensors, стали данные о почти вдвое большей токсичности электронных сигарет по сравнению с обычными. Химические ароматизаторы, по мнению учёных, могут вызывать не только онкологию, но и влиять на развитие наследственных заболеваний.