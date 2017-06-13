Анорексию приравняли к шизофрении

В ходе исследований учёные смогли выявить зависимость между нервной анорексией и тяжёлыми психическими заболеваниями.

В ходе длительных исследований учёные пришли к выводу, что пациенты, страдающие анорексией после сильных стрессов, испытывают схожие проблемы с теми, кого лечат от психических заболеваний.

Анорексия, которая, согласно исследованию учёных из Вашингтона, примерно в 25–30% случаев может быть унаследована, сопровождается схожей симптоматикой. В отдельных случаях нарушения приёма пищи приводят к невротическим реакциям и могут закончиться шизофренией.

Исследователи считают, что психические нарушения, связанные с анорексией, могут не только напрямую влиять на тяжесть заболевания, но и быть его основной причиной.