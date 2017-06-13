Исследователи создали самую большую модель Вселенной

Три года и суперкомпьютер понадобились швейцарским учёным для моделирования нашей Вселенной.

При помощи суперкомпьютера Piz Daint группа исследователей из Цюрихского университета разработала самую большую модель раннего периода Вселенной. Разработка этого проекта велась в течение трёх лет, сообщает Popular Mechanics

Наша Вселенная частично состоит из барионной материи. Так называется привычное нам всем вещество, состоящее из барионов (протонов и нейтронов) и электронов. Кроме того, во Вселенной присутствуют тёмная материя — гипотетическое вещество, которое не взаимодействует с электромагнитным излучением, — и тёмная энергия. При этом, согласно наблюдениям космического аппарата WMAP, доля тёмной материи и тёмной энергии во Вселенной может достигать 96 процентов.

Астрономы из Цюрихского университета провели последние три года за моделированием Вселенной, чтобы запустить модель на суперкомпьютере университета. Сама имитация занимает около 80 часов, требующихся только на запуск модели, и генерирует два триллиона цифровых частиц. Прежде всего симуляция предназначена для изучения тёмной материи, так как другими способами её пока не изучить.

Дело в том, что тёмная материя не излучает и не отражает свет, поэтому в наши телескопы её просто невозможно увидеть. Единственная причина, по которой мы знаем о её существовании, — это измерение гравитационных эффектов, производимых ею.

На изображении выше в модели сгустки тёмной материи выделены жёлтым, а тёмные материальные (барионные) нити представлены серым цветом. Серые скопления — это то, где галактики, подобные Млечному Пути, сформировались миллиарды лет назад. Подобная модель позволит учёным узнать больше об окружающем нас мире.