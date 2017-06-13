Исследователи создали самую большую модель Вселенной

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Исследователи создали самую большую модель Вселенной

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Фото © Joachim Stadel, UZH

Три года и суперкомпьютер понадобились швейцарским учёным для моделирования нашей Вселенной.

При помощи суперкомпьютера Piz Daint группа исследователей из Цюрихского университета разработала самую большую модель раннего периода Вселенной. Разработка этого проекта велась в течение трёх лет, сообщает Popular Mechanics

Наша Вселенная частично состоит из барионной материи. Так называется привычное нам всем вещество, состоящее из барионов (протонов и нейтронов) и электронов. Кроме того, во Вселенной присутствуют тёмная материя — гипотетическое вещество, которое не взаимодействует с электромагнитным излучением, — и тёмная энергия. При этом, согласно наблюдениям космического аппарата WMAP, доля тёмной материи и тёмной энергии во Вселенной может достигать 96 процентов.

<p>Фото © Joachim Stadel, UZH</p>

Астрономы из Цюрихского университета провели последние три года за моделированием Вселенной, чтобы запустить модель на суперкомпьютере университета. Сама имитация занимает около 80 часов, требующихся только на запуск модели, и генерирует два триллиона цифровых частиц. Прежде всего симуляция предназначена для изучения тёмной материи, так как другими способами её пока не изучить.

Дело в том, что тёмная материя не излучает и не отражает свет, поэтому в наши телескопы её просто невозможно увидеть. Единственная причина, по которой мы знаем о её существовании, — это измерение гравитационных эффектов, производимых ею.

На изображении выше в модели сгустки тёмной материи выделены жёлтым, а тёмные материальные (барионные) нити представлены серым цветом. Серые скопления — это то, где галактики, подобные Млечному Пути, сформировались миллиарды лет назад. Подобная модель позволит учёным узнать больше об окружающем нас мире.

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