Бургер запустят в стратосферу

Компания Stratollites World View запустит бургер компании KFC в стратосферу при помощи специального воздушного шара.

На следующей неделе, 21 июня, в стратосферу будет запущен куриный бургер "Зингер" компании KFC. Это произойдёт в рамках запуска воздушного шара компании Stratollite — самого длинного в мире управляемого воздушного шара с коммерческой полезной нагрузкой, сообщает Space.com.

Иногда шары Stratollites World View даже называют атмосферными спутниками. Дело в том, что они могут подниматься на высоту до 46 километров над Землей и оставаться там в течение недель или даже месяцев. К ним может быть прикреплён любой груз включая датчики и записывающую аппаратуру.

Stratollites World View могут путешествовать на большие расстояния или парить над одним и тем же местом над Землей. По словам представителей компании World View, воздушные шары могут помочь в предоставлении услуг Wi-Fi в отдалённых районах, следить за стихийными бедствиями и выполнять ряд других услуг.

Компания также разрабатывает систему пилотируемых воздушных шаров под названием Voyager. Она будет обеспечивать коммерческие туристические полёты продолжительностью 5–6 часов, во время которых туристов будут поднимать на высоту 32 километров над уровнем моря.