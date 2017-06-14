Собаки оказались привлекательнее кошек

Эволюционные психологи пришли к выводу, что в качестве домашних животных человек чаще выбирает собак, чем кошек.

Исследователи проанализировали характер и поведенческие особенности бездомных собак и кошек, помещённых в приюты. В ходе наблюдения выяснилось, что особенности поведения собак располагают человека к тому, чтобы забрать животное домой. На выбор человека влияет целый ряд факторов — мимика, отсутствие агрессии и многое другое.

Детальное изучение кошек в тех же условиях показало, что кошачья экспрессия и мимика значительно отличаются от собачьих. Основным отличием кошек от собак учёные назвали способность "выражать эмоции" методом трения о различные предметы. Причём сама эволюционная "механика" кошачьего трения учёными до сих пор не раскрыта. По некоторым данным, трение может выражать симпатию, а по другим — подчинение человеку.