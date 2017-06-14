Искусственный интеллект позволит выращивать растения с заданными свойствами

Технология позволяет создать специальный контроллер, в автоматическом режиме поддерживающий условия для развития растения.

Разработку презентовали инженеры из MIT. Стараниями инженеров и программистов попутно с аппаратной частью комплекса была прописана сложная программа, с помощью датчиков контролирующая и подстраивающая уровень освещённости, влажности, температуры и других параметров исходя из "заложенных" в растение требований.

Сотрудники MIT Media Lab не стали делать из технологии секрет: исходный код опубликован в одном из разделов сайта университета.

По словам учёных, через несколько лет технология позволит создавать растения с "программируемыми" параметрами: вкусом, цветом, размером и даже запахом.