Гигантские австралийские куры умели летать

Вымерший вид крупных австралийских птиц был способен не только быстро адаптироваться к разным условиям, но и летать.

К такому выводу пришли учёные из Университета Флиндерс в Южной Австралии. Исследователи провели подробный анализ останков большеногов (Megapodiidae) и после изучения пришли к выводу, что один вид правильнее разделить на два подвида.

Подробный анализ костей и их структуры позволил предположить, что подвидов "больших кур" могло быть и больше и многие из них не только активно адаптировались к меняющимся условиям жизни, но и летали на короткие расстояния.

Погубить "больших кур", по мнению учёных, мог сложный способ размножения, благодаря которому большинство птенцов не доживало до рождения. Большеноги не высиживали яйца, как современные домашние куры, а зарывали их в кучу с перегноем и просто оставляли.