Шум от самолётов повышает риск инсульта

Учёные из международной исследовательской группы рассказали об опасности проживания рядом с аэропортами.

Для масштабного исследования специалисты применили специальный алгоритм оценки шума авиационных двигателей — SONDEO. Путём измерения и сопоставления данных о сердечно-сосудистых заболеваниях учёные выявили неприятную особенность состояния организма у людей, живущих в непосредственной близости от аэропортов.

Сопоставление интенсивности шума авиационных двигателей и данных о росте сердечно-сосудистых заболеваний показало, что у большинства участников исследования к 55–60 годам не только развивается гипертония, но и появляется серьёзная склонность к сосудистым заболеваниям, в том числе инсультам.

Исследование подтверждает данные о негативном влиянии шума от самолётов на сердечно-сосудистую и нервную систему, а также показывает степень и глубину влияния привычных для человека вещей на организм. По мнению учёных, такую проблему нельзя решить медикаментозно.