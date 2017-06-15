Американские врачи заявляют об эпидемии "медицинской наркомании"

Уровень употребления наркотических веществ, таких как марихуана, с момента частичной легализации в США возрос в десятки раз.

Как сообщает Scientific American, каждый день от передозировки "легальными" наркотическими средствами в США умирает 91 человек. Медики и активисты общественных организаций в сложившейся ситуации просят Минюст США вмешаться и пересмотреть правовой статус таких веществ. Лёгкие наркотики, такие как марихуана, официально легализованы в 29 штатах США.

Помимо марихуаны, купить которую можно в обычной американской аптеке, участились случаи передозировки другими лекарственными препаратами — сильными успокоительными, антидепрессантами и другими седативными средствами.

Легкодоступная марихуана, по мнению исследователей, вызывает столь же сильное привыкание, как и препараты опиоидной группы, а значит, в ближайшее время власти США могут столкнуться с настоящей эпидемией "рецептурных" наркоманов.