Бактерии защитят сердце во время инфаркта

Учёные разработали метод экстренной терапии после инфаркта. Спасти клетки сердца помогут бактерии.

Профессор Стэнфордского университета Джозеф Ву предложил использовать для экстренной терапии пациентов с инфарктом специальные инъекции фотосинтезирующих бактерий.

После попадания в ткани и кровь человека цианобактерии — при наличии достаточного освещения — начинают фотосинтезировать и оперативно насыщать клетки сердца кислородом.

Инъекции Synechococcus elongatus в сердечные мышцы крыс показали, что сразу после острого сердечного приступа могут снизиться болевые ощущения, а нормальный ритм работы сердца начнёт восстанавливаться уже через 20 минут.