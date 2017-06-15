Учёные доказали, что звёзды рождаются парами

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Учёные доказали, что звёзды рождаются парами

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Фото © Flickr/Martin Heigan

Наблюдения астрофизиков подтвердили давнюю гипотезу о том, что звёзды образуются парами.

Астрономы и физики университетов Беркли и Гарвард провели наблюдения и расчёты, по результатам которых был сделан сенсационный вывод — каждая новая звезда имела или имеет "близнеца".

Исследование, подтвердившее целый ряд догадок астрономов, основано на наблюдении за звёздами в молекулярных облаках созвездия Персея.

Это облако, по словам учёных, является своеобразным "питомником" для самых разных звёздных образований. Оно находится на расстоянии примерно в 600 световых лет от Земли и является одним из самых крупных — около 50 световых лет в длину.

Средний возраст наблюдаемых в облаке "новых" звёзд — около четырёх миллионов лет, а самой "молодой" паре новообразованных звёзд около одного миллиона лет.

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