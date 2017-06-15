Ракета Tomahawk будет использоваться до 2040 года

Крылатая ракета "Томагавк" уже на протяжении десятилетий является вооруженными силами США, будет работать более полувека, прежде чем её заменят новой ракетой, в настоящее время только находящейся в разработке, сообщает Popular Mechanics.
В ближайшее время ракета получит несколько важных обновлений, в частности она получит противокорабельную версию. Крылатая ракета Tomahawk впервые вошла в строй в начале 1980-х годов. Тупоносая, с короткими крыльями и турбовентиляторным двигателем Williams, она летает на дозвуковых скоростях на малой высоте, чтобы избежать вражеских радаров.
Несмотря на то что она используется уже достаточно давно, недавно было принято решение о продлении срока службы Tomahawk, во многом потому, что её попросту нечем заменить.
Впоследствии Военно-морские силы США планируют создать совершенно новую ракету — "Оружие наземного нападения следующего поколения" (NGLAW). NGLAW будет иметь возможность поражения как наземных целей, так и кораблей. В настоящее время она находится на раннем этапе разработки и должна поступить в войска между 2028 и 2030 годами.
Прочитать о последнем использовании американцами этих ракет против сирийского аэродрома вы можете в большом материале Лайфа "Замах на рубль. Почему американский удар не достиг цели".
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