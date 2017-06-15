Ракета Tomahawk будет использоваться до 2040 года

Американская крылатая ракета Tomahawk будет стоять на вооружении до 2040 года, так как её нечем заменить. Правда, она получит несколько существенных улучшений.

Крылатая ракета "Томагавк" уже на протяжении десятилетий является вооруженными силами США, будет работать более полувека, прежде чем её заменят новой ракетой, в настоящее время только находящейся в разработке, сообщает Popular Mechanics.

В ближайшее время ракета получит несколько важных обновлений, в частности она получит противокорабельную версию. Крылатая ракета Tomahawk впервые вошла в строй в начале 1980-х годов. Тупоносая, с короткими крыльями и турбовентиляторным двигателем Williams, она летает на дозвуковых скоростях на малой высоте, чтобы избежать вражеских радаров.

Несмотря на то что она используется уже достаточно давно, недавно было принято решение о продлении срока службы Tomahawk, во многом потому, что её попросту нечем заменить.

Впоследствии Военно-морские силы США планируют создать совершенно новую ракету — "Оружие наземного нападения следующего поколения" (NGLAW). NGLAW будет иметь возможность поражения как наземных целей, так и кораблей. В настоящее время она находится на раннем этапе разработки и должна поступить в войска между 2028 и 2030 годами.

Прочитать о последнем использовании американцами этих ракет против сирийского аэродрома вы можете в большом материале Лайфа "Замах на рубль. Почему американский удар не достиг цели".