Исследования на МКС помогут победить рак

Новое лекарство против рака — конъюгат антитело-препарат будет опробовано в условиях микрогравитации Международной космической станции.

На Земле изучение конъюгатов антитело-препарат (лекарств, избирательно действующих только на поражённые злокачественной опухолью клетки) ведётся уже достаточно давно. Однако земные лаборатории столкнулись со следующей проблемой: гравитация не позволяет имитировать форму раковой клетки в организме, отчего итоги исследования могут оказаться неверными. Теперь эту проблему решат, начав изучение подобных препаратов на Международной космической станции — в условиях пониженной гравитации, сообщает NASA.

Исследование будет направлено на активизацию иммуногенной гибели клеток в раковых клетках, которая должна убить рак и предотвратить повторное возникновение заболевания в будущем. Эксперимент исследует новую комбинацию препаратов и антител, которая может повысить эффективность лечения и уменьшить побочные эффекты, связанные с химиотерапией.

Исследование АЦП представляет собой комбинацию двух молекул: лекарственного препарата Azonafide, поражающего рак, и антитела, которое может обеспечить целенаправленный подход к лечению рака, позволяя препарату убивать только раковые клетки, оставляя здоровые клетки неповреждёнными.

В космосе выращиваемые раковые клетки имеют сферическую форму, что облегчает их исследование, так как они максимально приближены к идеальной модели. Изучая воздействие создаваемых препаратов на такие клетки, учёные смогут лучше понять механизм лечения и создать ещё более эффективное противораковое лекарство.