Проведены испытания двигателя системы аварийного спасения корабля Orion (видео)

Эта система отвечает за спасение экипажа в случае непредвиденной ситуации на стартовой площадке или в начальной фазе полёта.

Компаниями Orbital ATK и Lockheed Martin были проведены испытания двигателя системы аварийного спасения корабля Orion. Система аварийного спасения отвечает за сохранение жизни астронавтов на стартовой площадке или во время первых секунд полёта.

Подобная система активируется уже на стартовой площадке, и если она реализована путём встраивания в корабль, то остаётся активной на протяжении всего полёта. В случае возникновения аварийной ситуации система аварийного спасения отведёт модуль с экипажем от ракеты, чтобы сохранить ему жизнь при взрыве топливных баков.

На данном видео — испытания двигателя, обозначенного как QM-1 (Qualification Motor) и испытанного 15 июня 2017 года на тестовом полигоне компании Orbital ATK в Промонтори (Юта, США). Длительность тестового прожига составила пять секунд, испытания признаны успешными.