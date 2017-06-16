Учёные раскрыли механизм психических расстройств при волчанке

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Учёные раскрыли механизм психических расстройств при волчанке

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Фото: © Flickr/Wellcome Images

Системное аутоиммунное заболевание оказалось способно влиять на психику человека.

Группа учёных из университетов Гарварда и Магдебурга провела масштабные клинические исследования, в ходе которых была установлена прямая зависимость между волчанкой — сложным аутоиммунным заболеванием — и возможными нарушениями психики.

Учёные пришли к выводу, что воспаления тканей при таких болезнях, как волчанка, приводят к постепенным нарушениям и уничтожению контактов нейронов в мозге.

Причиной такой патологии называют присутствие интерферона первого типа, блокирование рецепторов которого в мозге эффективно снимает неврологические симптомы у подопытных мышей.

На основе полученных данных и наблюдений учёные собираются внести некоторые изменения в химический состав лекарства против таких болезней. Анифролумаб — препарат, останавливающий воспалительные процессы, сейчас находится на завершающей стадии тестирования.

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