Китай повторно осуществил стыковку на орбите

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Китай повторно осуществил стыковку на орбите

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Кадр видео: youtube/New China TV

Китайский грузовой космический корабль во второй раз успешно пристыковался к орбитальной лаборатории.

Освоение космического пространства силами специалистов из Поднебесной продолжается. Специалисты китайского космического агентства совершили повторную успешную стыковку первого отечественного космического грузового корабля "Тяньчжоу-1".

Стыковку космического "грузовика" осуществили со второй полностью китайской орбитальной лабораторией "Тяньгун-2".

Главными задачами орбитальных лабораторий, помимо сбора научных данных в космическом пространстве, является приём пилотируемых кораблей и отработка мероприятий по сбору научных модулей в открытом космосе.

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