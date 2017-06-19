Китай повторно осуществил стыковку на орбите

Освоение космического пространства силами специалистов из Поднебесной продолжается. Специалисты китайского космического агентства совершили повторную успешную стыковку первого отечественного космического грузового корабля "Тяньчжоу-1".
Стыковку космического "грузовика" осуществили со второй полностью китайской орбитальной лабораторией "Тяньгун-2".
Главными задачами орбитальных лабораторий, помимо сбора научных данных в космическом пространстве, является приём пилотируемых кораблей и отработка мероприятий по сбору научных модулей в открытом космосе.
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