Учёные заявили о возможном существовании развитой цивилизации в Млечном Пути

Исследовательская группа во главе с американским специалистом Хорхе Сориано дополнила и скорректировала уравнение Дрейка, с помощью которого учёные пытались вычислить вероятность "знакомства" с инопланетной цивилизацией.
Исследователи внесли в формулу все возможные переменные — вероятность уничтожения миров через галактические катаклизмы, гипотетический уровень развития и многое другое.
В пределах галактики, по расчётам учёных, должна существовать минимум одна готовая к контакту и взаимному интересу цивилизация, а их общее число может перевалить за десяток. Средний возраст такой цивилизации учёные оценивают в 300 тысяч лет.
- Популярные
- По времени