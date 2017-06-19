Учёные заявили о возможном существовании развитой цивилизации в Млечном Пути

Исследователи заявляют о существовании минимум одной технологически развитой цивилизации, способной войти с землянами в контакт.

Исследовательская группа во главе с американским специалистом Хорхе Сориано дополнила и скорректировала уравнение Дрейка, с помощью которого учёные пытались вычислить вероятность "знакомства" с инопланетной цивилизацией.

Исследователи внесли в формулу все возможные переменные — вероятность уничтожения миров через галактические катаклизмы, гипотетический уровень развития и многое другое.

В пределах галактики, по расчётам учёных, должна существовать минимум одна готовая к контакту и взаимному интересу цивилизация, а их общее число может перевалить за десяток. Средний возраст такой цивилизации учёные оценивают в 300 тысяч лет.