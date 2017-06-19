Американцы разрабатывают тактическую ракету большой дальности

Новая тактическая ракета DeepStrike, способная атаковать как наземные, так и морские цели на расстоянии до 500 километров, будет показана уже в 2019 году.

Вооружённые силы США отдали компании Raytheon контракт на продолжение разработки новой тактической ракетной системы дальнего действия. Ракета DeepStrike должна будет заменить стоящую сейчас на вооружении тактическую ракетную систему ATACMS, сообщает Popular Mechanics.

Разработанная в рамках программы Long Precision Fires по замене системы ATACMS, она должна будет наносить удар на расстоянии 499 километров как по наземным мишеням, так и по кораблям. Такая цифра основана на договоре между Россией и США 1987 года об ограничении дальности тактических ракет. Предполагается, что DeepStrike будет базироваться на носителях M270 Multiple Launch Rocket System и HIMARS. M270 Multiple Launch Rocket System сможет нести четыре ракеты, а HIMARS — две.

Контракт Raytheon стоит 116,4 миллиона долларов. Согласно условиям контракта, первые образцы должны быть показаны в 2019 году. Стоит отметить, что до сих пор ATACMS справлялась со своей работой, и ожидалось, что в 2018 году она получит противокорабельный вариант, однако армейское руководство посчитало её морально устаревшей и решило заменить.