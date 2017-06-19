F-35 попробует доказать свою состоятельность в воздушном бою

При помощи показательных выступлений на французском авиасалоне американские вооружённые силы планируют доказать преимущества самолёта пятого поколения F-35 Lightning II.

В ответ на многочисленные сообщения от пилотов Военно-воздушных сил США о том, что самолёт пятого поколения F-35 во многом уступает F-16 и совсем неэффективен во время визуального воздушного боя (Dogfight), было объявлено: во время парижского авиасалона будет проведена демонстрация возможностей F-35. Предполагается, что итоги этого выступления докажут всю несостоятельность подобных заявлений, сообщает Defence News.

По мнению пилотов F-35, за последние несколько лет самолёт получил столько доработок, что уже сравнялся в лётных качествах с лучшими американскими образцами четвёртого поколения.

Несмотря на то что американцы сами зачастую критически относятся к показательным выступлениям, именно с их помощью они хотят убедить страны, уже купившие F-35, в верности сделанного выбора.

Во время полёта истребителем-бомбардировщиком будут продемонстрированы следующие пилотажные фигуры: резкий набор высоты в самом начале шоу, призванный показать достаточную мощность двигателей, несколько различных петель и полёт с большим углом атаки, иначе называемый коброй Пугачёва. Впервые эта фигура высшего пилотажа была продемонстрирована советским лётчиком-испытателем Виктором Пугачёвым на авиасалоне в Ле-Бурже в 1989 году. Шоу завершится резким разворотом с минимальным радиусом, во время выполнения этого манёвра пилот и самолёт испытывают перегрузку в 7G, что тоже не является чем-то новым и уникальным.