Древние египтяне считали кошек личностями

Новый взгляд на одомашнивание животных в Древнем Египте проливает свет на трепетное отношение людей к животным.

По мнению учёных, свидетельства столь внимательного отношения древних египтян говорят не только о наделении животных качествами, традиционно приписываемыми древним богам, но и о куда более значительном влиянии животных на жизнь людей.

Согласно исследованию американо-египетской группы антропологов и археологов, опубликовавших результаты наблюдений в журнале Science, общение древних египтян и процесс одомашнивания кошек представляли собой не только эволюционный механизм, но и своеобразный инструмент интеграции кошек как личностей в древний социум.

По мнению учёных, генетическая предрасположенность кошек к людям стала развиваться в ходе многолетнего одомашнивания древними египтянами. Эволюционные генетики полагают, что разделение кошек на типы и породы обусловлено распространением "домашних" кошек из Египта дальше за пределы древнего государства, а их восприятие как членов семей и близких друзей — заслуга исключительно жителей Древнего Египта, бравших кошек с собой даже в могилу.