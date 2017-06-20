Коррозия металла обеспечит подводные дроны электричеством

Специальный топливный элемент позволит заменить литиевые аккумуляторы в конструкции глубоководных аппаратов.

Специальный аккумулятор сотрудники компании Open Water Power разработали с учётом специфики потребляемого топлива. В качестве источника питания используется обычная вода, которая, поступая и окисляясь по специальной схеме, позволяет вырабатывать электричество.

Компания-производитель отмечает, что эффективность новой системы значительно выше, чем у обычных литиевых аккумуляторов, а оставшаяся энергия отводится.

Такие схемы, по мнению разработчиков, позволят совместно с ВМС США создать подводные базы "ожидания и пополнения запасов", куда беспилотные глубоководные аппараты смогут "подходить" и подзаряжаться, словно смартфоны.