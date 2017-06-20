СМИ: Советские технологии помогут китайцам достичь Луны

По информации издания китайские космические чиновники попросили украинцев воссоздать технологии советского лунного посадочного модуля.

Китай активно скупает силовые установки и прочие технологии, разработанные в СССР для доставки космонавтов на Луну. В рамках этой сделки украинская фирма воссоздаст исторический двигательный модуль, разработанный для посадки первого советского космонавта на Луну, сообщает Popular Mechanics.

Уникальная система двигателей, разработанная в бывшей Украинской Советской Социалистической Республике, будет иметь решающее значение для ускорения китайских работ по высадке человека на Луну. Покупка конструкционных решений лунного посадочного модуля может сэкономить китайским инженерам несколько лет разработок.

Советский пилотируемый лунный посадочный аппарат "Лунный корабль" (ЛК) был более лёгким, более компактным аналогом американского посадочного аппарата Eagle, доставившего Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну в 1969 году. К сожалению, советская программа по покорению Луны была прекращена в 1974 году в связи с неудачными пусками сверхтяжёлой ракеты Н-1. К тому времени "Лунный корабль" уже был полностью готов.

По информации издания, китайские чиновники попросили украинцев заново построить оригинальный модуль приземления на Луну, используя современные материалы, такие как новые компьютерные технологии, заменяющие устаревшую электронику в системе управления полётом. В соответствии с соглашением украинцы передадут Китаю новый комплект проектной документации двигательного модуля, но само оборудование останется в Украине. Есть мнение, что в будущем украинцы могут помочь китайцам в организации производства подобных технологий в Китае.

Китай будет использовать конструкцию советского посадочного аппарата, чтобы построить более крупный, рассчитанный на двух или даже трёх тайкунавтов. Китайцы также могли бы использовать советскую систему в качестве примера при создании собственного посадочного устройства.