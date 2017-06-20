Найдено десять новых планет, похожих на Землю

В рамках представления восьмой редакции каталога экзопланет астрономы, работающие с телескопом Kepler, представили 219 новых кандидатов в экзопланеты.

Американские астрономы, работающие с телескопом Kepler, сообщили об открытии 219 новых кандидатов в экзопланеты. Это предварительные находки, они ещё нуждаются в дальнейшей проверке. Из этого числа 10 штук исключительно близки к Земле по размерам, да и находятся в пределах "обитаемой зоны" своих звёзд, сообщает NASA.

Информация об этом была оглашена в рамках презентации восьмой редакции каталога экзопланет (в настоящее время он включает в себя уже около 4000 небесных тел) на конференции, организованной в Силиконовой долине, в Исследовательском центре Эймса.

Телескоп Kepler — идеальный "охотник за экзопланетами". Он обнаруживает их, замечая слабые регулярные снижения яркости далёких звёзд в те моменты, когда планета проходит между звездой и наблюдателем. С 2009 по 2013 год телескоп был направлен в сторону созвездия Лебедя. Именно в этой небольшой области было найдено 4034 кандидата, из которых к настоящему времени подтверждено 2335. В их число входят и 50 землеподобных кандидатов в "обитаемых зонах", включая более 30 подтверждённых находок.

Учёными была выявлена закономерность, используя которую почти все найденные экзопланеты можно разделить на две крупные группы. Первая — это каменистые и мелкие, наподобие Земли, вторая — более крупные и газовые, похожие на Нептун. Попадание в группу зависит от размера. Планеты крупнее, чем 1,75 размера Земли, становятся более похожими на Нептун.