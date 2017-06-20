В Индии стремительно стартовала военная космическая программа

По словам экспертов, новинки космической программы Индии косвенно указывают то, что эта страна может иметь противоспутниковое оружие.

В ближайшие две недели Индия планирует запустить в космос 550-килограммовый военный спутник собственного производства. Вместе с недавно стартовавшей новой индийской ракетой Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III это убедительно показывает, насколько серьёзно Индия хочет стать одной из ведущих космических держав, сообщает Defense News

Ракета GSLV Mk III, запущенная в космос в начале июня, может выводить на низкую околоземную орбиту спутники массой до четырёх тонн. По мнению западных аналитиков, это является достаточным условием для создания противоспутникового оружия.

Индия официально утверждает, что собирается использовать космос исключительно в мирных целях и не имеет программы по борьбе со спутниками и космических аппаратов для этого. Однако источники в государственной Организации оборонных исследований и разработок Индии говорят, что такая программа существует.

По словам экспертов, наличие возможности для запуска противоспутникового оружия ещё не означает его существования, однако это может стать козырем Индии в международных переговорах. В настоящее время Индия имеет развитую космическую программу и в совокупности по потенциалу является шестой космической державой в мире (после России, США, Китая, Европы и Японии).