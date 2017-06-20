Три четверти населения Земли может погибнуть от жары

Повышение температуры планеты и смена климатических зон могут привести к гибели трёх четвертей всего населения.

Члены исследовательской группы из США и Великобритании пришли к выводу, что общий рост температуры на планете может привести не только к сменам климатических зон, но и погубить три четверти населения земли.

Ученые сравнили температурные показатели более 1900 географических точек и пришли к выводу, что ситуации с аномально жаркой погодой, приходящей в регионы волнами, будут повторяться. В качестве примера учёные приводят аномально жаркую погоду в Москве, Париже и других частях континентальной Европы. В результате засушливой погоды и высокой температуры погибло несколько тысяч человек.

Руководитель исследовательской группы из США Камило Мора из Гавайского университета пояснил, что главной проблемой в связи с такими изменениями остаётся относительная хрупкость человеческого здоровья, не способного столь же быстро адаптироваться к изменениям климата. В результате до 75% населения планеты может значительно пострадать или погибнуть от жары в ближайшие 80 лет.