Умные куклы научились распознавать эмоции ребёнка

Эволюция детских игрушек привела к тому, что даже самая безобидная детская кукла была наделена искусственным интеллектом.

Необычную разработку представили учёные из Университета Кастилии — Ла-Манчи. Кукла с виду похожа на обычную игрушку, однако все значительные изменения начинают ощущаться лишь спустя некоторое время.

Микрокомпьютер внутри куклы снабжён искусственным интеллектом, который отвечает не только за определение эмоций человека, но и за их хранение и обработку.

По мнению учёных, такие игрушки смогут быстрее и проще помочь детям адаптироваться в обществе, а сам ИИ поможет не только записать "базу данных" эмоций ребёнка и взрослого человека, но и сможет в дальнейшем предугадывать настроение и другие особенности человеческого поведения.

Открытым остаётся лишь вопрос хранения и передачи данных с такого устройства в Сеть. Предыдущая "эмоциональная" кукла My Friend Cayla, по мнению экспертов в сегменте "интернета вещей", настоящая "мечта хакера".