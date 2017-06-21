Немецкие учёные научились превращать отходы из растений в дизельное топливо

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Немецкие учёные научились превращать отходы из растений в дизельное топливо

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Фото © Flickr/Naval Surface Warriors

Биосмесь в перспективе поможет не только снизить количество вредных выбросов, но и удешевить топливо.

Растительные отходы и немного науки в сочетании с определёнными компонентами в умелых руках немецких учёных превратились в биотопливо стандарта EN 590.

Лукас Гуен, руководитель исследовательской группы, занятой разработкой доступного биотоплива, твёрдо настроен на интеграцию нового биотоплива в уже существующие дизельные двигатели.

Главной сложностью в этом вопросе остаётся разность температур, при которых топливо через детонацию превращается в энергию, однако немецкие учёные уверяют, что нашли способ ускорить химические реакции в биотопливе и "снять" с литра биодизеля столько же энергии, сколько и с обычной "солярки".

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