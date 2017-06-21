Графеновые наушники поступят в продажу в 2018 году

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Графеновые наушники поступят в продажу в 2018 году

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Фото: © facebook.com

По словам представителей компании, звук в таких наушниках чище, сочнее и гораздо глубже, чем в любых других.

Стартап Ora Sound закончил сбор средств на краудфандинговой платформе Kickstarter для своего нового проекта — сверхкачественных наушников с графеновой мембраной.

В качестве мембраны вместо традиционных материалов учёные использовали композит на основе графена, с помощью которого удалось достичь в несколько десятков раз более прочной мембраны.

Стоимость таких наушников составит 499 долларов — примерно с такой отметки стартуют розничные цены на наушники и звуковые устройства hi-end класса.

Помимо функции прослушивания музыки наушники Ora Sound можно будет подключить через Bluetooth к телефону или компьютеру. Специальный сенсор на корпусе позволит переключать режимы и выполнять пользовательскую настройку устройства.

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